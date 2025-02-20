شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 36.7 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال سنة 24/23 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين لتصل إلى 82.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ61.4 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 34.1%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الأقساط نحو 18% خلال الأعوام المالية من 2019 إلى 2023، وفق تقرير حصاد هيئة الرقابة المالية خلال 2024.

كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بـ27.3 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي 34.3%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو 15% خلال الأعوام المالية من 2019 إلى 2023.

في نفس السياق زادت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بـ126.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي 27.5%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو 16% خلال الأعوام المالية من 2019 إلى 2023.

ونمت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي 42.8%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو 17% خلال الأعوام المالية من 2019 إلى 2023.

في سياق متصل ارتفعت قيمة فائض النشاط التأميني للشركات في العام المالي 2023/2024 ليصل إلى 14.6 مليار جنيه مقارنة بـ9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي 49.3%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو 23% خلال الأعوام المالية من 2019 إلى 2023.

أما بالنسبة لأصول شركات التأمين، كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة صافي أصول شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 343.3 مليار جنيه مقارنة بـ242.1 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي 41.8%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو 24.4% خلال الأعوام المالية من 2019 إلى 2023.