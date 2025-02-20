شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة المصرية أعلى عائد في العالم خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تصدر مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بالبورصة المصرية، ترتيب المؤشرات عالميًا مسجلًا ارتفاع بنسبة 48.77%، يليه مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 42.35%، كما حقق مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بمعدل 19.47% متخطيًا بذلك بورصات لندن واليابان وباريس، وعلى صعيد العالم العربي تخطى بورصات كل من عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وأبو ظبي، وذلك تقييمًا بالجنيه المصري، وفق تقرير حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 27.1%، وناسداك 100 بنسبة 24.9%، وستاندر اند بورز الأمريكي بنسبة 23.3%، ونيكاي الياباني بنسبة 19.2%، وداكس الألماني بنسبة 18.8%، ومؤشر هانج سينج لسوق هونج كونج بنسبة 17.7%، وداو جوزنز الأمريكي بنسبة 12.9%، ومؤشر بورصة شينغهاي بنسبة 12.7%، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5.7%، ومؤشر البحرين بنسبة 0.7%، ومؤشر تداول السعودي بنسبة 0.6%.

في نفس السياق ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نتيجة ارتفاع أسعار أسهم الشركات المقيدة لتصل إلى 2.17 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 من 1.72 تريليون جنيه في نهاية عام 2023.



كما ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 14.333 تريليون جنيه في عام 2024 مقارنة بـ3.222 تريليون جنيه خلال 2023 بمعدل زيادة بلغ 344.8%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 لتسجل ارتفاعًا بنسبة 428%، ليصل إلى 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة بـ2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1.198 تريليون جنيه في 2024 مقارنة بـ735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.