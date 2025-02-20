شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تمويلات الخدمات المالية غير المصرفية إلى 911.5 مليار جنيه خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 911.5 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 2.02%.

وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي التمويل الممنوح من الجهات غير المصرفية خلال 2024، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بحصة 13%، ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 10.5%، يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2%، أعقبه التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، ويمثل نشاط التمويل العقاري أقل نسبة من إجمالي التمويل الممنوح بنسبة 2.8%.

ووفق تقرير حصاد هيئة الرقابة المالية خلال 2024، انخفضت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولى إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ601.7 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل انخفاض 11%.

وأرجعت الهيئة، أسباب انخفاض إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة وتخفيض وتعديل رأس المال) بنسبة 6.7%، لتسجل حوالي 479.6 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بنحو 514.1 مليار جنيه في العام السابق، وبتحييد أثر الانخفاض في قيمة تخفيض وتعديل رأس المال، ارتفعت قيمة إصدارات تأسيس وزيادة رأس المال بمعدل 16% لتسجل حوالي 385.7 مليار جنيه بمقارنة بنحو 332.5 مليار جنيه في العام السابق.

كما انخفضت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات) بنسبة 36.2% في 2024 مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة المرجعية الصادرة عن البنك المركزي من 9.75% في مارس 2022 إلى 27.75% في مارس 2024، ومن ثم انخفاض طلب المستثمرين على أدوات تمويل الدخل الثابت لارتفاع تكلفتها.



فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 14.333 تريليون جنيه في عام 2024 مقارنة بـ3.222 تريليون جنيه خلال 2023 بمعدل زيادة بلغ 344.8%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 لتسجل ارتفاعًا بنسبة 428%، ليصل إلى 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة بـ2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1.198 تريليون جنيه في 2024 مقارنة بـ735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.