شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يلتقي وفدا كنسيا إسبانيا بعد عودتهم من سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بوفد كنسي إسباني يقوم بزيارة لمصر حالياً، وذلك بعد عودتهم من زيارة سانت كاترين في إطار الرحلة التعريفية التي تم تنظيمها لهم تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف زيارة عدد من المعالم والمناطق السياحية ولا سيما تلك المعنية بالسياحة الدينية والروحانية خلال الفترة من 14 وحتى 20 فبراير الجاري، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويضم هذا الوفد الكنسي 31 قمص من أكبر الكنائس في إسبانيا التي تنظم رحلات سياحية دينية للأماكن المسيحية المقدسة، بجانب ممثلي عدد من كبرى شركات السياحة الإسبانية التي تعمل في تنظيم رحلات للأماكن المقدسة في العالم.

ويأتي تنظيم هذه الزيارة التعريفية للترويج والتعريف بمقومات منتج السياحة الروحانية الموجودة بمصر داخل السوق الإسباني وخاصة لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ومنطقة التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وجاءت الزيارة نتيجة اللقاءات التي عقدها السيد الوزير مع كبار منظمى الرحلات وشركات السياحة الإسبانية، وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات معرض الفيتور الذي عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 وحتى 26 يناير الماضي.

واستهل السيد شريف فتحي اللقاء بالترحيب بالوفد في مصر، مشيراً إلى أن اليوم يعد يوماً مُميزاً في تاريخ العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مصر وإسبانيا، لافتاً إلى الزيارة الرسمية الهامة التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية حالياً لمملكة إسبانيا.

كما أعرب الوزير عن تمنياته للوفد بزيارة موفقة وممتعة في مصر وأن تكون زيارتهم لمدينة سانت كاترين متميزة وأن تكون قد لاقت شغفهم وتركت أصداء طيبة في قلوبهم، لافتاً إلى أن هذه المدينة تشهد حالياً تطويراً كبيراً في ضوء مشروع التجلي الأعظم والذي سيكون له بالغ الأثر على تحسين التجربة السياحية للزيارة بها.

كما استعرض أبرز المقومات السياحية الموجودة بسانت كاترين حيث أنها مدينة تتمتع بجو عام يعطي شعور بالراحة النفسية وبها جانب روحاني وديني ممتع. وأضاف أنها تعد مقصداً أيضاً للعديد من الأنماط السياحية المختلفة منها الأنشطة الرياضية والبيئية المختلفة وغيرها.

وأوضح الوزير أنه من أهم ما يميز هذه المدينة هو الوصول إليها بطرق عدة من أكثر من مكان ومن أكثر من دولة مجاورة وخاصة في ظل ما تقوم به الدولة المصرية لتطوير منظومة الطرق في كافة المحافظات وربط المدن السياحية ببعضها لبعض بما يخدم حركة السياحة الوافدة إليها، لافتاً إلى أن المدينة لديها مطار جديد مجهز لاستقبال أحدث أنواع الطائرات.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مصر ترحب بهم دائماً، معرباً عن سعادته البالغة لما استمع إليه منهم عن استمتاعهم بزيارتهم في مصر وعن شعورهم بمشاعر روحانية جميلة، بجانب تعرفهم على الحضارة المصرية العريقة من خلال الأماكن السياحية والأثرية التي قاموا بزيارتها، ومتمنياً أن يقوموا بزيارة مصر مرات عديدة أخرى.

ومن جانبهم، أعرب الوفد عن سعادتهم بتمثيلهم لطوائف دينية عديدة في إسبانيا، مقدمين الشكر للوزير على حرصه على لقائهم، وللوزارة والشركة المنظمة لهذه الرحلة التعريفية التي قدمت لهم الفرصة للتعرف على مصر ومقوماتها السياحية المتنوعة وخاصة الدينية منها ولا سيما مدينة سانت كاترين.

وأشاروا إلى أنهم من المتخصصين في تنظيم الرحلات السياحية للأماكن المقدسة، معربين عن سعادتهم وتقديرهم لأن يضعوا مصر على قائمة برامجهم السياحية الدينية التي ينظمونها للأماكن المقدسة في العالم، ومشيرين إلى أنهم سيقوموا بالتسويق لمصر وللأماكن السياحية المختلفة بها وخاصة لمدينة سانت كاترين لجذب العديد من السائحين والزائرين ليس فقط من إسبانيا إنما من مقاصد أخرى ومنها دول أمريكا اللاتينية.

وشارك في حضور هذا اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. كما حضر اللقاء أيضا رئيس مجلس إدارة شركة Dynamic Tours، ورئيس مجلس إدارة لشركتي Vamos ودوناس ترافيل وكيل الشركة في مصر، ومدير عام شركة Vamos.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة التعريفية تضمنت رحلة نيلية لمدة ثلاث ليالي بين الأقصر وأسوان، وزيارة لمدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى مدينة القاهرة.

كما تضمن برنامج زيارتهم عدد من المناطق الأثرية والمتاحف وهي معابد أبو سمبل وكوم امبو وادفو وفيله بمحافظة أسوان، ومعابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت، إلى جانب زيارة وادي الملوك والملكات وتمثالي ممنون بمحافظة الأقصر، ودير سانت كاترين وجبل موسى بمحافظة جنوب سيناء، ومجمع الأديان بمصر القديمة بمحافظة القاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول بمحافظة الجيزة.