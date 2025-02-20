البترول الجوية توقع اتفاقية شراء 5 طيارات جديدة لإدخال طرازات أكثر تطوراً

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شهدت فعاليات معرض EGYPES 2025، حضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ، توقيع اتفاقية شراء خمس طائرات هليكوبتر متطورة من طراز AW169 جديدة لشركة خدمات البترول الجوية PAS إحدى شركات قطاع البترول.

وقع الاتفاق اللواء إيهاب عبد المقصود، رئيس شركة خدمات البترول الجوية، وبنجامين فارينا، رئيس منطقة شمال أفريقيا للمبيعات العالمية بشركة ليوناردو الإيطالية، وتمثل خطوة استراتيجية في تحديث أسطول الشركة ليتوافق مع احدث المعايير العالميه(IOGP).

ﺘُستخدم هذه الطائرات المتطورة في العمليات وتتميز بأداء استثنائي وسلامة عالية ومرونة فائقة، مما يجعلها الخيار اﻷمثل للعمليات البحرية والمهام الطارئة التى تضطلع بها PAS، وتأتى هذه الصفقة فى إطار التزام PAS المستمر بتحديث أسطولها وإدخال طرازات أكثر تطوراً تتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية لمنتجى النفط والغاز International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) وأحدث معايير صناعة الطيران، ومن المخطط أن يبدأ تسليم الطائرات فى عام 2026، وستكون مجهزة بأحدث التقنيات ومميزات السلامة، مما يعزز تميز عمليات الشركة في البيئات البحرية الصعبة.

وخدمات البترول الجوية هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1983، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 75% من أسهمها، بينما تمتلك شركة بريستو جروب نسبة 25% المتبقية، وتمتلك الشركة أسطوﻻً يتكون من 31 طائرة هليكوبتر من طرازات مختلفة و8 طائرات جناح ثابت، تعمل لتلبية احتياجات وزارة البترول والثروة المعدنية منذ ما يزيد عن 41 عاماً، كما تدعم قطاعات مختلفة في الدولة مثل القطاع السياحى محققة منذ إنشائها أعلى معدﻻت اﻻنتظام فى التشغيل، والسلامة واﻷمن فى رحلاتها، محققة نتائج أعمال تضاهى المعدﻻت العالمية المعمول بها بشهادة الخبراء والهيئات الدولية.