شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: 774 ألف مستثمر نشط بالبورصة..و249 شركة مقيدة والان مع تفاصيل الخبر

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية، بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية، والرقابة والإشراف على تلك الشركات، والتفتيش والتنظيم، وحماية حقوق المتعاملين، والتوعية والثقافة المالية، وتطوير وتنمية الأسواق، وتصل عدد الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة:

1- نشاط سوق رأس المال

تصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 249 شركة، و530 شركة عاملة بنشاط سوق المال، وأكثر من 774 ألف مستثمر نشط بالبورصة.

2- نشاط التأمين

تبلغ عدد شركات التأمين 40 شركة، وشركات الوساطة عدد 97 شركة، وشركات وساطة وتقدير الأضرار 31 شركة، وشركات الخبرة الاستشارية 9 شركات.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة 675 صندوقًا ساريًا يبلغ عدد أعضائها 5 ملايين عضو، فيما يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومي 6 صناديق يصل عدد أعضائها 28 مليون عضو، بالإضافة إلى 5 مجمعات تأمين وهي (المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، ومجمعة تأمين البضائع العاملة بالسكة الحديد ونقل الأقطان).

3- نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر 1012 جمعية ومؤسسة أهلية، و22 شركة تمويل متناهي الصغر، وشركتين تأجير تمويلي متناهي الصغر، ويستفيد منها 3.7 مليون عميل.

فيما بلغت عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة، جمعية واحدة فقط، و9 شركات تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة ناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية يستفيد من هذا النشاط أكثر من 10 آلاف عميل.

4- نشاط التخصيم والتأجير التمويلي

تبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التخصيم 40 شركة، وشركة ناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية، ويستفيد من هذا النشاط 700 عميل، فيما تبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التأجير التمويلي 44 شركة.

5- نشاط التمويل العقاري

يبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل العقاري 25 شركة، و14 شركة تقييم عقاري، ويستفيد من النشاط 98 ألف عميل.

6- نشاط التمويل الاستهلاكي

يبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل الاستهلاكي 45 شركة، ويستفيد من النشاط 3.3 مليون عميل.