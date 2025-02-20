“وزارة الاتصالات” وصندوق تنمية الموارد البشرية يوقعان شراكة إستراتيجية لتمكين الكوادر الوطنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية شراكة إستراتيجية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنمية رأس المال البشري وتمكين وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوطين الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقّع الشراكة المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الصندوق المهندس سلطان بن خلف الرشيدي، ومدير عام الإدارة العامة لوظائف المستقبل في الوزارة بندر الدويس.

وتستهدف الشراكة التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق في تقديم التدريب والتمكين والإرشاد المهني للكوادر الوطنية، وعقد ورش عمل، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والحملات التسويقية المتعلقة بتنمية رأس المال البشري بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونصت على التنسيق والتعاون في تنمية القدرات والمهارات الرقمية، وفي تصميم وبناء المبادرات الجديدة ذات العلاقة بتنمية رأس المال البشري، والاستفادة من التجارب السابقة والدراسات وتحليل بيانات سوق العمل، وكذلك استفادة المنشآت العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من برامج ومنتجات الدعم والتمكين التي يقدمها الصندوق، كما أكدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.

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