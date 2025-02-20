تراجع طفيف في أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 75.82 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط قليلًا اليوم، متأثرة بزيادة في مخزونات الخام الأمريكية، وتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتًا أو 0.29 %، لتصل إلى 75.82 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 30 سنتًا أو 0.42 % إلى 71.95 دولارًا، وانخفض عقد أبريل الأكثر نشاطًا 0.26 %، ليصل إلى 71.84 دولارًا.

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