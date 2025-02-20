شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب الوادى القابضة للبترول يبحث عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

استكمالا" لفعاليات مؤتمر ومعرض ايجيبس الدولى 2025 وأنشطة المهندس أشرف بهاء للبحث عن سبل التعاون مع الشركات الاستثمارية لنطاق عمل جنوب الوادى القابضة للبترول.

قام المهندس أشرف بهاء بحضور جلسة مناقشة مع Pi Zhifeng المدير التنفيذي للشركة الصينية Anton oilحيث قام بعرض تقديمى عن كافة أنشطة البحث والخدمات التي تقدم من خلالها والفرص التي يمكن استغلالها لزيادة الانتاج لحقول البترول الحالية، هذا وبالاضافة إلى إمكانية ضخ استثمارات للتوسع فى عمليات الاستكشاف والاستفادة من الفرص المتاحة، كما أوضح الخدمات التي تقدمها شركة Anton Oil والتكنولوجيا المتطورة والمتاحة لديهم وكيفية تطبيقها مع الشركات التى تعمل تحت إشراف جنوب.