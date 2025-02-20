شكرا لقرائتكم خبر عن كيما تشارك في مؤتمري ومعرض إيجبس والاتحاد العربى للأسمدة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شاركت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،في النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، والذي كان انعقاده خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.

واستعرضت "كيما" بحسب بيان الشركة اليوم خلال مشاركتها أحدث خدماتها في مجالات الصناعات الكيماوية والاسمدة إضافة إلى المشروعات الهندسية، لتعريف زوار المعرض بخدمات وأنشطة الشركة وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها المتميزة.

وعلى مدى ثلاثة أيام، شارك فريق عمل فني وتقني على أعلى مستوى من شركة كيما في فعاليات المعرض، حيث قدموا شرحًا تفصيليًا عن قدرات الشركة وحلولها المتطورة. كما شهدت الفعاليات حضور الكيميائي عبدالمجيد حجازي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة كيما، الذي أكد على التزام الشركة بتطوير أعمالها وتعزيز دورها في دعم القطاعات الصناعية المختلفة.

ومن جانب آخر شاركت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما في المؤتمر السنوي الدولي الحادي والثلاثين للأسمدة، الذي افتُتح تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة واسعة لمناقشة مستقبل صناعة الأسمدة والأمن الغذائي.

وحضر الفعاليات الكيميائي عبدالمجيد حجازي، العضو المنتدب لشركة كيما، حيث استعرضت الشركة أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة، تأكيدًا على دورها الرائد في دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستدامة في صناعة الأسمدة.