شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشيد بجهود القابضة للبتروكيماويات فى تحقيق التكامل بين الصناعة والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجيبس 2025”، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة إلى جناح الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حيث كان في استقباله المهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

وأعرب الوزير عن تقديره لما تقدمه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات من إسهامات متميزة في قطاع البتروكيماويات على مستوى مصر، مشيدًا بجهودها في تحقيق التكامل بين الصناعة والطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم مكي أن الشركة تعمل على استثمار كافة الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز صناعة البتروكيماويات بما يتواكب مع التوجهات الوطنية لتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة في الموارد. كما أكد على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة في جميع مراحل الإنتاج.

يُذكر أن مؤتمر “إيجيبس 2025” يعد أحد أكبر الفعاليات في قطاع الطاقة والبتروكيماويات في مصر، ويجمع كبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في مجال الطاقة.