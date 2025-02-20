شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 30952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 38422 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13617 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 8621 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 11876 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3215 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 10420 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

وأعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، عن بيع المساهم ماريهان مدحت ممدوح مصطفى عدد 371.4 ألف سهم بسعر 27.47 جنيه بقيمة 10.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم 2.1% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إيرادات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 188.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 228.7 مليون جنيه مقارنة مع 157.8 مليون جنيه بنسبة نمو 144.92%.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 49%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 216.1 مليون جنيه مقارنة مع 170.9 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 26%.

قي سياق آخر أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على إرجاء عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 27 فبراير، والتي كانت من المقرر أن تنظر في جدول أعمالها زيادة رأس مال الشركة.

