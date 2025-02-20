شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد اجنحة شركات البترول والطاقة العالمية والمحلية بايجبس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لعدد من اجنحة شركات البترول والطاقة العالمية والمحلية المشاركة فى المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025.

وخلال الجولة استمع المهندس كريم بدوى إلى شرح من مسئولى الشركات العارضة حول اهم الانشطة والتكنولوجيات والتقنيات المتطورة التى تطبق فى صناعة البترول والغاز ومشروعات كفاءة الطاقة .

وشهد المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من الشركات من مختلف الجنسيات ، وإقبالا كبيراً من الزوار المهتمين بصناعة البترول والغاز والطاقة.

بالذكاء الاصطناعى والابتكار .. جناح وزارة البترول والثروة المعدنية يتألق فى استقبال رواد إيجبس

شهد جناح وزارة البترول والثروة المعدنية بقاعة 3 فى معرض ومؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 إقبالاً واضحاً ومناقشات مستفيضة حول تطورات صناعة البترول والتعدين المصرية والفرص الاستثمارية المطروحة ، وقد تم تصميم الجناح بشكل متوافق مع مستقبل الطاقة.

والموقع المصمم بشكل بارز أمام المدخل الرئيسي، يقدم تمثيلًا متقدمًا للابتكار والتقدم التكنولوجى في قطاع الطاقة، تم تصميمه بالتعاون المشترك بالإدارات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تطوير مفهوم وتصميم الجناح بالكامل باستخدام تقنيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام الصناعة بالتحول الرقمى. كما اشتركت شركتي إنبي وبتروجيت في تنفيذ الجناح والتقنيات الحديثة الخاصة به.

وشارك في الجناح الكيانات الرئيسية، الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، هيئة الثروة المعدنية (EMRA)، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (Echem)، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (Egas)، وجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وبوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

ويجسد هذا الجناح نهج الوزارة فى الاستفادة من الذكاء الاصطناعى والرقمنة لدفع الكفاءة والابتكار والاستدامة في صناعة البترول.

ومن خلال الدمج بين التكنولوجيا والابتكار قدمت الكيانات الرئيسية للوزارة أبرز التطورات والفرص وذلك باستخدام شاشات LED تفاعلية، وأرضيات مضيئة، وعروض هولوغرامية وروبوتات ذكية تقدم عروضًا تفاعلية مع الزوار وتجيب عن أسئلتهم حول مستقبل الطاقة كما ترشد الزوار فى الجناح وذلك إلى جانب تمكين الزوار من استكشاف المشروعات المستقبلية وكذلك مركز قيادة وتحكم ذكى يستخدم الذكاء الاصطناعى لتحليل البيانات وتقديم تقارير آنية وتوفير شاشات عرض تحليلية تعرض بيانات استهلاك الطاقة والحلول الذكية والاتجاهات العالمية فى مجال البترول والغاز والاستدامة وكفاءة الطاقة وتقنيات التقاط الكربون، وحلول إعادة التدوير وتقليل البصمة الكربونية وتصميم تجربة مخصصة لكل زائر عبر تقنيات الذكاء الاصطناعى التى تقدم توصيات حول المحطات التفاعلية وتخصيص مناطق تفاعلية تتيح للزوار استكشاف آليات استخراج البترول وتحويله إلى منتجات طاقة مستدامة وتوفير مناطق اجتماع واتصال شبكى لعقد اجتماعات مع قادة الصناعة والمستثمرين.

هذا بالإضافة الى مشاركة المسئولية المجتمعية واستعراض المشروعات خلال العامين الماضيين بعد إطلاق استراتيجية الوزارة للمسئولية المجتمعية عام22 عن طريق العرض على شاشة تلامسية توضح كافة المحافظات التي تم تقديم دور مجتمعي بها.



