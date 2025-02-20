شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى: مصر تمتلك كل المقومات لتصبح دولة منتجة لوقود الطائرات المستدام والان مع تفاصيل الخبر

على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025، استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير الإيطالى لدى القاهرة ميكيللى كوارونى وأليساندرو بيرنينى الرئيس التنفيذى لشركة تكنيمونت الإيطالية حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال البتروكيماويات الخضراء وخاصة وقود الطائرات المستدام "الساف".

وخلال اللقاء أكد بدوى أن الشراكة بين مصر وإيطاليا تاريخية ونتج عنها تحقيق العديد من النجاحات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح دولة منتجة لوقود الطائرات المستدام، ولفت إلى التنسيق المستمر مع وزارة البيئة فى تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.

ومن جانبه أشار السفير الإيطالى إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تاريخية وأن هناك رغبة لتعزيز هذه الشراكة بما يفيد البلدين، ولفت إلى أن تنفيذ مشروع وقود الساف فى مصر لما تمتلكه من موارد لمدخلات هذه الصناعة سيمكنها من أن تصبح مورداً رئيسياً لهذا المنتج إلى الأسواق الأوروبية.



فيما أشار رئيس تكنيمونت إلى استعداد الشركة الكامل لتنفيذ مشروع وقود الساف فى مصر والإسراع به ليضاف إلى محفظة أعمالها فى مصر والتى تتضمن العمل فى مجال الأسمدة، مشيراً إلى تعطش السوق الأوروبية لهذا المنتج.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع برنامج عمل لتنفيذ مشروع مشترك بين قطاع البترول والشركة الإيطالية فى مجال انتاج وقود الساف.