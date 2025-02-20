شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تسترد 3 ملايين جنيه من سارقي التيار بـ"شق الثعبان" فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال حملة مفاجئة لضبط سارقي التيار الكهربائي برئاسة المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة وبالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء داخل منطقة شق الثعبان التى تحتل النصيب الأكبر من سرقات التيار الكهربائي على مستوى الشركة، فى استرداد 3 مليون جنيه.

وتعتبر الحملة التى شنها رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس طارق عبد الشافى عصر أمس الأربعاء بمنطقة شق الثعبان هى الأولى منذ ما يقرب من 8 سنوات، خاصة وأن هذه المنطقة مشهورة بصناعة الرخام ولم تتمكن اى من فرق الضبطية القضائية على مدار السنوات الماضية من تحرير محاضر سرقات تيار للمخالفين بهذه المنطقة.

وضمت حملة ضبط سارقي التيار الكهربائي بمنطقة شق الثعبان مدير عام الضبطيه القضائيه بشركة جنوب القاهرة احمد المصرى

والعميد أحمد السعدنى رئيس قسم مباحث شرطة الكهرباء بشركة جنوب القاهرة، ومدير عام المراجعه الداخلية عمر صبيح والرائد عبد الهادي الجيار رئيس قسم مباحث الجنوب وأعضاء لجنة الضبطية المهندس محمد حمزة والمهندس عبد الله مغاورى والفنين أحمد عطية وسيد محمد.







