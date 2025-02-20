شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء جنوب القاهرة يوجه بتطوير صالة خدمة العملاء ببولاق الدكرور وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، خلال زيارة مفاجئة له صباح اليوم الخميس بإدارتى بولاق الدكرور وفيصل، بتطوير ورفع مستوى الخدمة بصالة خدمة العملاء لتكون على أعلى مستوى وتحويلها لمركز خدمة عملاء يليق بالمشتركين وبقطاع الكهرباء.

وحرص المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، على الاطلاع على الملفات التجارية لمتابعة نسب التحصيل بناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

كما حرص عبد الشافي على مراجعة الاكواد الخاصة بالمشتركين بين القطاع التجاري وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، واطلع على بعض الأمور الفنية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية للاستعداد لفصل الصيف وفقا لخطة الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.



