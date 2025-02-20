شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الجامعة المصرية وجامعة برونيل البريطانية يزورون مدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا من الجامعة المصرية بالعلمين، وجامعة برونيل البريطانية، في زيارة لتعزيز التعاون وكذا التعرف على مدينة العلمين الجديدة.

واستهل المهندس أحمد إبراهيم، اللقاء بالترحيب بالوفد، مشيرًا إلى أن جهاز مدينة العلمين الجديدة يسعى دائمًا إلى توفير فرص تبادل معرفي مع الجامعات العالمية وتعزيز الوعي بالمشروعات القومية الكبرى، بما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية والبحثية.

ثم بدأ اللقاء بعرض تقديمي شامل حول مدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض المهندس أحمد إبراهيم، التخطيط العمراني، والمشروعات التنموية، والبنية التحتية الحديثة التي تجعل مدينة العلمين الجديدة نموذجًا للمدن الذكية والمستدامة في مصر، كما تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار، والمشروعات التعليمية، والسياحية، والاقتصادية التي توفرها المدينة.

وخلال الزيارة، أعرب وفد جامعة برونيل البريطانية عن إعجابهم بالتطور السريع الذي تشهده العلمين الجديدة، وأكدوا أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في مصر وخارجها لدعم الابتكار والتطوير المستدام.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية داخل مدينة العلمين الجديدة، شملت زيارة عدد من المشروعات الحيوية، للتعرف على مدى التقدم الذي تحقق على أرض الواقع.