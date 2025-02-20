شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بيع محال لزيادة الخدمات ودفع العمل بـ"سكن لكل المصريين" بسوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم بيع 12 محلا تجاريا بأنشطة متنوعة بمنطقة ٤٥٥ فدانا، ومنطقة ٧٣٥ فدانا بالتوسعات الجنوبية للمدينة، وذلك في مزاد علني بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، وذلك فى إطار توفير الخدمات للمواطنين حاجزي الأراضي ووحدات "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أن المزاد شهد إقبالاً، وذلك نتيجة عمل وجهد مستمرين، وأن مدينة سوهاج الجديدة مدينة واعدة في جذب الاستثمارات فى صعيد مصر.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس شريف عبدالبديع، مشروع إنشاء وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، لدفع العمل ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، ومنها أعمال التشطيبات من تركيب الأرضيات والدهانات الداخلية والواجهات الخارجية بعدد من العمارات.

وصرح المهندس شريف عبدالبديع، بأن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة ٧٣٥ فدانا، تشمل ١٣٥٦ وحدة "٥٤ عمارة" مقسمة إلى ٤٩ عمارة بمساحة ٩٠ م٢ للوحدة، و٥ عمارات بمساحة ٧٥ م٢ للوحدة.

ووجه رئيس الجهاز بضرورة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى جودة وأفضل الخامات، والانتهاء من الموقع العام وفق البرنامج الزمنى، كما تفقد أعمال الطرق بالمنطقة، مطالباً بسرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المتفق عليها.