شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 20-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ35.500 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب فى دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكى أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب فى البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.أسعار الذهب فى البحرين
عيار 24 سجل 35.500 دينار
عيار 22 سجل 32.525 دينار
عيار 21 سجل 31.050 دينار
عيار 18 سجل 26.625 دينار
عيار 14 سجل 20.700 دينار
عيار 12 سجل 17.750 دينار
الأونصة 1103.825 دينار
الجنيه الذهب 248.425 دينار
الأونصة بالدولار 2935.74 دولار
وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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