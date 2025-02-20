شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى بدايه تعاملاته اليوم الخميس 20-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 20 فبراير 2025 09:37 ص
استقر سعر الجنيه الإسترليني بدايه تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الخميس 20-2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 63.56 جنيه للشراء، و63.75 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.55 جنيه للشراء، 64 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
63.65 جنيه للشراء.
63.75 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيها للبيع.
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيها للبيع
63.57 جنيه للشراء.
63.80 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيها للبيع.
63.57 جنيه للشراء.
63.80 جنيه للبيع.
63.63 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.
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