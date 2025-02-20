شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور وكهرباء السعودية توقعان اتفاقية توسعة محطة القرية بـ13.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة " المشتري الرئيس" لمشروع توسعة محطة القريًة للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة والواقعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 3, 3,010 ميجاواط مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ ملكية الشركة السعودية للكهرباء 40% في المشروع.

وأضافت أن قيمة المئروع 13.4 مليار ريال، فيما تبلغ مدة المشروع 25 عام من تاريخ التشغيل التجاري لكامل المحطة.

ويتضمن المشروع: 1- تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة.

2- تطوير وتمويل وبناء ثم نقل ملكية محطة تحويل بجهد 380 كيلو فولت.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي عند بداية التشغيل التجاري لكامل المحطة وذلك في الربع الثاني من عام 2028.

ووقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمشروع توسعة محطة القريًة للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة والواقعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية و ذلك بقدرة إنتاجية 3,010 ميجاواط مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون.

وتبلغ ملكية أكوا باور 40% في المشروع.، فيما تبلغ قيمة العقد 13.4 مليار ريال، بينما تبلغ مدة المشروع 25 عاما.

ويتضمن المشروع: 1- تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة

2- تطوير وتمويل وبناء ثم نقل ملكية محطة تحويل بجهد 380 كيلو فولت.

ونوهت بتوضيح الأثر المالي في حين إتمام الإغلاق المالي.