شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد عن سعر الذهب اليوم فى مصر الخميس 20 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2025 فى التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع سعر الذهب فى البورصة العالمية لتقترب من 2940 دولارًا.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 24 يسجل 4743 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

سياسة الرئيس الأمريكى ترامب الحالية تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادى والجيوسياسى وهو ما يدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم فى الذهب، وقد صرح ترامب مساء الثلاثاء إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، وإن الرسوم الجمركية على السيارات قد تأتى فى أبريل فى حين سيتم تأجيل الرسوم الجمركية على الأدوية والرقائق لتزويد الشركات بالوقت الكافى للتكيف مع الوضع.

ويعد التهديد الأخير بالرسوم الجمركية جزءًا من أجندة ترامب لاستخدام التعريفات الجمركية على الواردات لتعزيز المصالح الأمريكية. وقد بدأت الأسواق مع الوقت تظهر مرونة فى تقبل هذه القرارات والتصريحات، خاصة مع وجود اعتقاد أن قرارات زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية تعد وسيلة ضغط وتفاوض لدى الإدارة الأمريكية الجديدة للتوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.