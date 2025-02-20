لأول مرة.. تخصيص وحدات بمشروع سكن لكل المصريين بنشاط إدارى وتجارى

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القاهرة - سامية سيد - قرر صندوق الإسكان الاجتماعي، تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين بمحافظة أسوان بنشاط تجارى وإدارى، وطرحها للحجز للمواطنين بنظام المزاد العلنى.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، انه إتاحة عدد من المحلات والوحدات الإدارية ومخبز وصيدلية وحضانة للبيع بمحافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظة.

وأوضحت مى عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى أتاح هذه المحلات والوحدات الإدارية والمخبز والصيدلية والحضانة للبيع بغرض المساعدة فى سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أن الإعلان الجديد يتضمن أولًا بيع عدد (12) محلًا بمساحات تتراوح من (11.20 متر مربع إلى 20.20 متر مربع) تقريبًا، وعدد (1) مخبز بمساحة 90 مترا مربعا تقريبًا، وعدد (4) وحدات إدارية بمساحة 90 مترا مربعا تقريبًا لكل وحدة على حدة بعمارة رقم (28) بمشروع الإسكان الاجتماعى بقرية فطيرة- مركز كوم إمبو بجوار محطة محولات فطيرة.

وأضافت مى عبد الحميد أن الإعلان يتضمن ثانيًا بيع عدد (6) محلات بمساحات تتراوح من (11.20 متر مربع إلى 20.20 متر مربع) تقريبًا، وعدد (1) صيدلية بمساحة 40.92 متر مربع تقريبًا، وعدد (1) حضانة بمساحة 180 مترا تقريبًا، وعدد (8) وحدات إدارية بمساحة 90 مترا تقريبًا لكل وحدة على حدة بعمارة رقم (38) بمشروع الإسكان الاجتماعى بقرية فطيرة- مركز كوم إمبو بجوار محطة محولات فطيرة.