شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.54 للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 20-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الخميس 20-2-2025 فى البنك المركزي 50.53 جنيه للشراء، و50.67 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصرى.



وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.73 جنيه للشراء

50.82 جنيه للبيع