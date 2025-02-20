شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.54 للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 20-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 20 فبراير 2025 08:00 ص
يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الخميس 20-2-2025 فى البنك المركزي 50.53 جنيه للشراء، و50.67 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصرى.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع.
50.73 جنيه للشراء
50.82 جنيه للبيع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز