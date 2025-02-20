شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع أعداد المتعطلين 29 ألفا سبب انخفاض البطالة بالربع الأخير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر- ديسمبر" لعام 2024، عن أسباب تراجع معدل البطالة خلال الفترة المذكورة حيث بلغ 6.4% من إجمالى قوة العمل بانخفاض بلغ 0.3% عن الربع السابق.

وعزا بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع البطالة إلى أن أعداد المشتغلين ارتفع بنحو 935 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بنحو 29 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 906 آلاف فرد.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 33.124 مليون فرد، مقابل 32.218 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 2.8%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 14.502 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 18.622 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.555 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 6.569 مليون فرد.

وبلغ عدد المتعطلين 2.130 مليون متعطل بنسبة 6.4% من إجمالى قوة العمل موزعة بواقع "1.042 مليون ذكور، 1.088 مليون إناث" مقابل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره 29 ألف متعطل بنسبة 1.3%، وانخفاض قدره 29 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.3%.

وسجل معدل البطالة بين الذكور 3.9% من إجمالى الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالى، بينما كان 4.2% فى الربع السابق من عام 2024، مقابل 4.6% فى الربع المماثل من العام السابق.