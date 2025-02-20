المخاوف من الرسوم الجمركية تبقي الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس، لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار المخاوف إزاء استراتيجيات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتي قد تفاقم التضخم وتشعل حربا تجارية عالمية.

المعدن النفيس صعد في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2938.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2946.85 دولار، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2955.20 دولار وفقا لـ “الاقتصادية”.

ترمب فرض تعريفات جمركية بـ 10% على واردات الصين و 25% على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر، وعلاوة على ذلك، قال في الآونة الأخيرة إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات بحدود 25%، بجانب رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

أحدث محضر لاجتماع للفيدرالي أمس الأربعاء، أظهر أن الإجراءات الأولية المقترحة من جانب ترمب أثارت القلق بشأن ارتفاع التضخم ودعمت استمرار التوقف المؤقت لخفض الفائدة.

المركزي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة القياسية في نطاق 4.25 – 4.50 % باجتماعه الشهر الماضي. ويؤكد المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يصبحوا أكثر يقينا من أن التضخم سينخفض نحو المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.

عادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم وفي أوقات المخاطر الجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 969.70 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولار.

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