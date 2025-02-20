شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى السوق المصرى الخميس 20 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم فى السوق المصرى اليوم الخميس 20 فبراير 2025، بعد ارتفاعًا ملحوظًا فى سعرجميع الأعيرة أمس، وذلك فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للذهب والتى سجلت 2937 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 24 يسجل 4743 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهًا.

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

الذهب ارتفع بحذر بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق سلام محتمل فى أوكرانيا ولكن دون الخروج بخطة واضحة لتحقيق هذا السلام، وعند حدوث هذا سيكون له تأثير سلبى على الذهب.

فمن المتوقع أن يشهد الذهب عمليات بيع لجنى الأرباح فى حالة انتهاء تهديد الحرب الروسية الأوكرانية ليعدل السوق من تسعيره للذهب بعد استبعاد خطورة الحرب من معادلة التسعير، وقد يحدث هذا التصحيح بمجرد التوصل لاتفاق سلام واضح مع البدء فى تنفيذه، ولكن قد نشهد المزيد من الصعود للذهب حتى حدوث هذا، وفق تحليل جولد بيليون.

تنتظر الأسواق اليوم محضر اجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالى الذى عقد فى يناير الماضى، وذلك بهدف الحصول على أدلة على مسار أسعار الفائدة للبنك الفيدرالى الأمريكى هذا العام. وقد أبقى البنك الفيدرالى على أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى وتيرة أبطأ بكثير لخفض أسعار الفائدة هذا العام، وسط مخاوف بشأن التضخم الثابت وعدم اليقين بشأن السياسة المتبعة من قبل ترامب.

من المقرر أيضًا أن يتحدث عدد كبير من مسؤولى البنك الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكرروا رسالة الاحتياطى الفيدرالى بعدم خفض أسعار الفائدة فى الأمد القريب.