شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الخدمات الرقمية الجديدة لتمكين التبرعات عبر مصر الرقمية.. أسئلة وأجوبة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود التحول الرقمى وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بدون مصاريف إدارية، أعلن كل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف عن إطلاق ثلاث خدمات رقمية مبتكرة عبر منصة "مصر الرقمية"، تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الشفافية والسهولة فى التبرعات للمشروعات الخيرية التى تشرف عليها وزارة الأوقاف، مما يسهم فى دعم الفئات المحتاجة وتطوير العمل الخيرى فى مصر. فيما يلى أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بهذه المبادرة.

ما هى الخدمات الرقمية الجديدة التى تم إطلاقها؟

تم إطلاق ثلاث خدمات جديدة عبر منصة "مصر الرقمية" وهي:صكوك الإطعام، التى تهدف إلى إيصال لحوم الأضاحى والسلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، كذلك خدمة عمارة المساجد، المخصصة لتمويل صيانة وترميم وإحلال المساجد والأضرحة الملحقة بها، بالإضافة إلى خدمة النذور، التى تشمل صيانة وترميم المساجد، تجهيز المكتبات الدينية وإقامة المسابقات الدينية.

ما الهدف من إطلاق هذه الخدمات؟

تهدف الخدمات إلى تمكين المواطنين من التبرع بسهولة للمشروعات الخيرية التى تشرف عليها وزارة الأوقاف، مع ضمان وصول كامل مبلغ التبرع للمستحقين دون أى مصاريف إدارية أو خصومات.

من المسؤول عن هذه المبادرة؟

تم الإعلان عن المبادرة من قبل كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، وذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الاتصالات فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كيف يمكن للمواطنين التبرع عبر منصة "مصر الرقمية"؟

يمكن للمواطنين الدخول إلى منصة "مصر الرقمية"، واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة خدمات الأوقاف، بعد ذلك يتم التبرع بسهولة عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتوفرة مثل الكروت الائتمانية والمحافظ الإلكترونية.

ما المميزات التى توفرها هذه الخدمات للمواطنين؟

من أبرز المميزات أن جميع التبرعات تتم بدون أى مصاريف إدارية أو إعلانية أو خصومات، مما يضمن وصول كامل مبلغ التبرع إلى المستحقين، كما تسهم الخدمات فى تسهيل عملية التبرع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

ما هى تفاصيل خدمة صكوك الإطعام؟

تستهدف خدمة صكوك الإطعام إيصال لحوم الأضاحى والسلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، ضمن المشروع الذى تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى، مما يضمن دعم الفئات الأكثر حاجة بطريقة منظمة وشفافة.

متى سيتم تفعيل خدمة صكوك الأضاحي؟

من المقرر تفعيل خدمة صكوك الأضاحى بعد شهر رمضان، استعدادًا لعيد الأضحى، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمة فى الوقت المناسب.

لماذا تم إطلاق هذه الخدمات عبر منصة مصر الرقمية؟

أكد الدكتور عمرو طلعت أن إطلاق هذه الخدمات الرقمية يأتى فى إطار حرص الوزارة على رقمنة الخدمات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول عليها بسهولة عبر منصة "مصر الرقمية". بينما أوضح الدكتور أسامة الأزهرى أن هذه الخطوة تعزز رؤية الوزارة للتحول الرقمى وتضمن وصول التبرعات كاملة للمستحقين، مما يساهم فى تحقيق الشفافية والأمان فى العمليات الخيرية.

من خلال هذه المبادرة الرقمية، تسعى الوزارتان إلى تعزيز ثقة المواطنين فى العمل الخيرى وتسهيل عملية التبرع، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى ودعم القطاعات الحيوية فى الدولة.