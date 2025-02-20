شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بمقدار 0.2%.. أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المعادن النفيسة

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعد أن بلغت أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2928.49 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2936.10 دولارًا عند التسوية.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.1 %، مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 32.74 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 % إلى 970.45 دولارًا، كما نزل البلاديوم 1.6 % إلى 971.47 دولارًا.