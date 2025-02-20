الاقتصاد

هبوط بمقدار 0.2%.. أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار

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واس- سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعد أن بلغت أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2928.49 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2936.10 دولارًا عند التسوية.

أسعار المعادن النفيسة

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.1 %، مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 32.74 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 % إلى 970.45 دولارًا، كما نزل البلاديوم 1.6 % إلى 971.47 دولارًا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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