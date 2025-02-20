شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية أقل من المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

مقياس الطلب على السندات

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار، وجاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل من المتوسط.وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 830ر4%، وبلغ معدل التغطية 43ر2 مرة.كانت الوزارة باعت الشهر الماضي سندات مدتها 20 عامًا بقيمة 13 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 900ر4%، ومعدل التغطية 75ر2 مرة.يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، ويشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.وكان متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشرين سنة 60ر2 مرة.ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس تفاصيل طرح كمية من السندات طويلة الأجل على 3 شرائح، الأولى مدتها عامين، والثانية مدتها 5 سنوات، والثالثة 7 سنوات.