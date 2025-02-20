شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الخميس 20-2-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظى طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.54 جنيه 50.64 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.