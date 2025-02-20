شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الخارجية: نسعى لتعظيم الاستثمار المشترك مع إسبانيا ولدينا بنية تحتية قوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقة بين مصر وإسبانيا متميزة و العلاقات التجارية متوازنة فى صالح مصر، وهناك تنامى وتصاعد لهذه العلاقات خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسن الخطيب فى لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، على هامش منتدى الأعمال المصرى الإسبانى فى مدريد، أن التوافق السياسى يعزز المحور الاقتصادى، وبدورنا تحدثنا على كيفية تعظيم التبادل التجاري ما بين البلدين والاستثمار المشترك.

ولفت حسن الخطيب إلى أن التوجيه كان واضحا لنا برفع العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بمعنى أننا كوزراء فى الدولتين نعمل معا على تعظيم التبادل التجارى والاستثمار والتعاون فى كافة المجالات.

وأوضح حسن الخطيب أن إسبانيا لديها مجالات وشركات كثيرة حيث ترى مصر أن ذلك فرصة للتبادل التجارى وتعظيم الاستثمار، وهذه الشركات تتحدث عن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الغذائية وقطاع السياحة والسكك الحديدية وإدارة المطارات، وهى مجالات مصر فى حاجة إليها وإلى شراكات واضحة مع شركات قوية لديها بعد عالمى فى هذه القطاعات.

تابع حسن الخطيب، إسبانيا منفتحة على مصر ونحن منفتحون على الاستثمار الإسبانى ونسعى لتعظيمه، لافتا إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الإسبانى سيزور مصر فى مايو بصحبة جلالة الملك، ونعمل على تفعيل أداء مجلس الأعمال المصرى الإسبانى.

وأكد حسن الخطيب أن مصر خلال العشر سنوات الماضية وضعت بنية تحتية على أعلى مستوى وقوية ومؤهلة لجذب استثمارات مراكز التصدير الإقليمية.