شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الشحن" بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، يليه قطاعا العقارات، والموارد الأساسية بنسبة 1%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%.

وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، وزاد قطاعا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط تراجع أسهم بنك قطر الوطني، وبنك البركة مصر، والمنصورة للدواجن، والقاهرة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.14%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 230.5 مليون جنيه، 56.2 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 107.2 مليون جنيه، 198.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1908 نقطة.