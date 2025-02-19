شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لرئيس الثروة المعدنية مع وزيرة تعدين جمهورية تشاد والان مع تفاصيل الخبر

على هامش فعاليات مؤتمر EGYPES 2025، التقى اليوم 18/2/2025، الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وفداً رفيع المستوى من جمهورية تشاد، برئاسة وزيرة التعدين خديجة حساني، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية و جمهورية تشاد في مجال التعدين واستكشاف الموارد المعدنية.

ضم وفد دولة تشاد، نائب الوزير للتعدين، والقائم بأعمال سفير جمهورية تشاد، ومدير عام الجيولوجيا بوزارة التعدين، بالإضافة إلى مدير مكتب الوزيرة.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الهيئة بالوفد التشادى، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين وبأهمية التعاون في قطاع التعدين. ووجهت الوزيرة الشكر على حفاوة الاستقبال والضيافة. كما تم خلال الاجتماع استعراض آفاق الاستثمار في الموارد المعدنية المختلفة في البلدين، بالاضافة الى تبادل الرؤى حول آليات تعزيز الشراكات في قطاع التعدين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

وقام رئيس الهيئة بتقديم نبذة عن الهيئة وتاريخها والخدمات التي تقدمها واهم الخامات المتواجدة في مصر ومنها الذهب والنحاس والفوسفات والمنجنيز ورمال الزجاج والكوارتز وغيرها.

كما عرض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين المصري وزيادة مساهمة قطاع التعدين من 1% إلى 6% فى الناتج القومي المحلي المصري، ومنها تعديلات قانونية وتشريعية لجذب الاستثمارات المباشرة والاهتمام بتطوير العاملين بالقطاع، حيث تم تدريب 50 جيولوجي على كتابة التقارير الفنية طبقاً لكود التعدين الاسترالي JORC.

كما أوضح أنواع الاتفاقيات الحالية بأنظمة مالية مختلفة منها نظام اقتسام الارباح مثل شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب وكذلك نظام اقتسام الانتاج مثل شركة ايقات لمناجم الذهب وشلاتين للثروة المعدنية وايضاً تم استحداث نظام مالي جديد لمواكبة النظم المتبعة عالمياً في قطاع التعدين بنظام الاتاوة والضرائب، حيث قامت الهيئة بطرح مزايدة عالمية للبحث عن الذهب عام 2020 وفازات 11 شركة منها شركات عالمية مثل شركة باريك جولد التى تحتل المركز الثاني عالمياً وشركة سنتامين وشركة لوتس جولد وغيرها.

كما تم الاشارة لخطة التحول الرقمي واطلاق المنصة الرقمية للتعدين والتي من المتوقع اطلاقها بشكل رسمي في العام الحالي.

كما أضاف ان الهيئة بصدد التحول لكيان اقتصادي مما يعطي مرونة للهيئة من حيث زيادة عدد البعثات الجيولوجية وتاكيد احتياطيات الخامات المختلفة مما يعزز فرص الاستثمار.

ومن جانبها، عبرت الوزيرة عن سعادتها باللقاء، كما اوضحت ان جمهورية تشاد تمتلك الكثير من الخامات منها الحديد والبوكسيت والنحاس والملح وغيرها. وان الدولة بدأت في الفترة الاخيرة التخطيط لحسن استغلال الخامات، وبالفعل تم وضح خطة استراتيجية لذلك، وبما ان الدولة المصرية بدأت بالفعل في تلك الخطه فتتطلع لمساعدة مصر للاستفادة من خبرتها في تلك الاستراتيجية.

وعقب رئيس الهيئة متفقاً، مؤكدا على ان الشعوب الافريقية أولى بثرواتها وضرورة تعزيز القيمة المضافة للخامات، وان الهيئة ستقوم بتقديم مقترح لمذكرة تفاهم تشمل اعمال المسح الجيولوجي، وتدريب الكوادر الفنية وتبادل الخبرات بين الطرفين. ومن جانبها اتفقت الوزيرة على ان كل ما تم ذكره يدخل في استراتيجية جمهورية تشاد وبالاخص ما يخص تدريب الكوادر البشرية.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الهيئة على ترحيب الهيئة بالمشاركة في الاستراتيجية وتدريب الكوادر البشرية.واوضحت الوزيرة انه سيتم ارسال كل المقترحات للمراجعة ليتم البدء في التنفيذ الاولي وتوقيع مذكرات التفاهم لتحقيق التعاون في كافة مجالات التعدين بما يخدم مصالح البلدين.