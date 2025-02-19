شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البترول البحرية يبحث التعاون مع إينى الإيطالية للمشروعات البحرية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، قام المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول، بزيارة جناح شركة إينى الإيطالية، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة.

وخلال الزيارة، التقى المهندس عمرو بدوي بعدد من مسؤولي إيني، وهم:



• Francwsco Gasparri – المدير العام

• محمود أبو اليزيد نائب المدير العام حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في المشروعات البحرية المستقبلية محليًا وعالميًا .

كما استعرض المهندس عمرو بدوي الإمكانات التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها PMS، بما في ذلك أحدث التقنيات المستخدمة في تنفيذ مشروعات الإنشاءات والخدمات البحرية.

كما بحث الجانبان إمكانيات التكامل في العمليات البحرية والبنية التحتية وخدمات الطاقة المستدامة، مع التأكيد على تقديم الدعم الكامل لشركة PMS لتعزيز توسعها في الأسواق المحلية والدولية.

وتعكس هذه الزيارة حرص PMS على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الدولية لدفع عجلة التطوير والابتكار في قطاع الخدمات البحرية والطاقة.