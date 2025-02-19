شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط تراجع أسهم بنك قطر الوطني، وبنك البركة مصر، والمنصورة للدواجن، والقاهرة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط تراجع أسهم بنك قطر الوطني، وبنك البركة مصر، والمنصورة للدواجن، والقاهرة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.14%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 230.5 مليون جنيه، 56.2 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 107.2 مليون جنيه، 198.9 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1908 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وعبر المحيطات للسياحة عدد 1041 سهم، 6 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، 247.7 ألف سهم، 22.2 ألف سهم، 2792 سهمًا، 26150 سهم، على الترتيب، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 1484 سهمًا.

فيما باع داخليين بشركات مصر بني سويف للأسمنت، والنعيم القابضة للاستثمارات، وكونتكت المالية القابضة عدد 5397 سهمًا، 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، عللى التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 4.6 مليون سهم، 118.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 271 سهم، 190 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق البنك التجاري الدولي، صافي الدخل من العائد بلغ 91.1 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو سنوي 72%، وبلغ صافي الربح 55.2 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 86%.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 49%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 216.1 مليون جنيه مقارنة مع 170.9 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 26%.