شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلسى النواب والشيوخ يتفقدون معرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ معرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025 الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجاء فى مقدمة وفد النواب الذين قاموا بالجولة عقب مشاركتهم في الافتتاح الرئاسي للحدث كل من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاشخاص ذوي الاعاقة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب ، والنائب المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب المهندس محمد مصطفي السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، والنائب المهندس مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ .

وخلال جولتهم داخل المعرض بمشاركة المهندس أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول واللواء محمد حسن رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، تفقد النواب الأجنحة المختلفة التي تمثل كبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجالات الطاقة والبترول والغاز، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي عما تعرضه الشركات المشاركة من احدث التكنولوجيات والحلول المستدامة في قطاع الطاقة ودور التكنولوجيات الحديثة في زيادة الإنتاج الذي يعتبر الهدف الاساسي لقطاع البترول والغاز مع مراعاة الاستدامة البيئية .

وأشاد النواب بالتنظيم المميز للحدث، وأكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات في زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والتي تعد مفتاحا رئيسيا لزيادة الانتاج ، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود المبذولة من وزارة البترول لزيادة الاستكشاف والإنتاج بما يترتب عليه دعم الانتاج المحلي ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية.

كما اكدوا علي اهمية الشراكات التي تم عقدها خلال المؤتمر مع قبرص واليونان لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ، وفتح افاق تعاون هامة مع المملكة العربيةالسعودية للتعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة وهو ما يعد احد اهم واسرع وسائل التحول الطاقي وخفض الانبعاثات ، واشاروا الي اهمية الحدث لعقد شراكات جديدة لقطاع البترول مع شركات عالمية لفتح افاق عمل جديدة لشركاتنا خارج مصر في تنفيذ اعمال المشروعات .