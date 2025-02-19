شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القدية ومرسيدس توقعان اتفاقية لبناء “عالم مرسيدس AMG” في مدينة القدية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة القدية للاستثمار ومرسيدس AMG وفريق مرسيدس AMG بتروناس للفورمولا 1 عن شراكة استراتيجية لبناء مركز “عالم مرسيدس AMG” المخصص للعلامة التجارية الشهيرة “مرسيدس” في مدينة القدية بالمملكة العربية السعودية، على مساحة 45,000 متر مربع، ما يعزز مكانة مدينة القدية كوجهة عالمية رائدة للترفيه ورياضة المحركات.

وسيقدم هذا الموقع المتطور تجربة لا مثيل لها لعشاق السيارات ورياضة المحركات عالية الأداء حول العالم، حيث يتضمن تسعة طوابق مليئة بمعالم جذب تفاعلية تتيح للجماهير التفاعل في أجواء من الإثارة والتشويق، ويمتد المركز على مساحة تعادل 7 ملاعب كرة قدم، وسيضم أكثر من 20 تجربة ومعرضًا تفاعليًا مخصصًا لمرسيدس AMG وفريقها الفائز ببطولة الفورمولا 1 ثماني مرات، ما يمنح عشاق رياضة السيارات ومحبّي التشويق تجربة ترفيهية فريدة من نوعها عالميًا.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود:” الشراكة مع واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرةً في العالم، والتي تشمل أنجح فريق فورمولا 1 في التاريخ، ستعزز مكانة مدينة القدية كموطن لرياضة السيارات في المملكة ووجهة ترفيهية ورياضية عالمية “.

وسيكون هذا هو أول “عالم مرسيدس AMG ” من نوعه، حيث سيستعرض تاريخ العلامة العريق، ويحتفي بإنجازاتها في السباقات، ويعرض أحدث ابتكاراتها في عالم السيارات عالية الأداء، ومن المتوقع أن يستقطب المركز ملايين الزوار سنويًا، وسيتواجد بجوار مضمار السرعة الذي سيستضيف أبرز سباقات السيارات العالمية وسيضم أكثر معالم تصميم الحلبات شهرةً.

وسيتمكن الزوار من اختبار مهاراتهم خلف عجلة قيادة أحدث سيارات مرسيدس AMG على مضمار السرعة، مع إرشاد من مدربين محترفين، بما في ذلك المنعطف الأول “The Blade” على ارتفاع يصل إلى أكثر من 20 طابقًا فوق سطح الأرض.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس AMG بتروناس للفورمولا 1 توتو وولف:” نحن فخورون جدًا بالإعلان عن هذه الشراكة الجديدة الكبرى مع شركة القدية للاستثمار، والتي تمثل ثمرة سنوات من العمل والتخطيط، بدعم من شركائنا الموثوقين في المملكة كشركة الجفالي للسيارات”. وأضاف:” تُعد مدينة القدية ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030 الطموحة، وهي في طريقها لتصبح وجهة رياضية لا مثيل لها، ونحن فخورون بالمشاركة في هذا الإنجاز ونتطلع إلى الترحيب بجماهيرنا المحلية والدولية في السنوات المقبلة “.

وقال الرئيس التنفيذي لمرسيدس AMG مايكل شيبي:” عالم مرسيدس AMG في مدينة القدية سيخلق نقاط تفاعل استثنائية لعملائنا وعشاق AMG وفريق الفورمولا 1 مرسيدس – AMG بتروناس، حيث سيتمكن الزوار من عيش شغف وإثارة مرسيدس AMG من خلال تجارب قيادة حصرية، ومرافق جذب في مضمار السرعة وخارجه “.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الجفالي للسيارات خالد الجفالي:” نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من إرث مدينة القدية في بيئة تعكس قيمنا المشتركة في التاريخ والفخامة والابتكار. إن إطلاق أول مركز عالمي لتجربة رياضة المحركات بالتعاون مع مرسيدس AMG لا يعكس فقط التزامنا بخدمة عملائنا وتطوير الرياضة في المملكة، بل يهدف أيضًا إلى تقديم تجارب لا مثيل لها لعشاق السيارات، وبما يتماشى تمامًا مع رؤية السعودية 2030، حيث نسعى لتعزيز العروض الترفيهية في المملكة من خلال تطوير صناعة ورياضة السيارات “.

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