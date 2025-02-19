شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تراجع أسهم الشركات

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وانخفض مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1ر0% بعد يوم واحد من ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 122 نقطة أي بنسبة 3ر0% بحلول الساعة 30ر10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3ر0%.وساعد سهم شركة سيلانيز للكيماويات في دفع السوق إلى الانخفاض بعد تراجعه بنسبة 20% على الرغم من أن الشركة أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأخير من العام الماضي تفوق التوقعات.وحذر الرئيس التنفيذي للشركة سكوت ريتشاردسون من أنها شهدت "تدهورا في الطلب لم يظهر أي علامة على التراجع" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، في حين تتوقع الشركة استمرار الضعف في أسواق أساسية مثل السيارات والبناء والدهانات.كما تراجع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية نيكولا بنسبة 2ر38% بعد أن تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، وإعلان اعتزامها بيع أصولها وتصفية أعمالها.في الوقت نفسه كانت خسارة نيكولا مكسبا للشركات المنافسة التي تنتج سيارات كهربائية مثل تسلا التي ارتفع سهمها بنسبة 5ر2% والذي كان أحد أقوى الأسهم أداء على مؤشر إس أند بي 500 في تعاملات الصباح.