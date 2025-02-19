شكرا لقرائتكم خبر عن متحديًا ترامب.. الاتحاد الأوروبي: سنرد بحزم في حال فرض رسوم جمركية والان نبدء بالتفاصيل

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رسوم جمركية متبادلة

الدمام - شريف احمد - أعلن المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش، اليوم الأربعاء خلال حدث في واشنطن، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى "أي مبرر" لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على سلعه، لكنه مستعد للرد "بحزم وسرعة".وقال: "يؤكد البعض أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها تلك الموجودة على واردات الولايات المتحدة، لكن المعطيات تثبت خطأ ذلك، الاتحاد الأوروبي هو أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحا على العالم، مع أكثر من 70% من وارداته التي تدخل من دون رسوم".وأضاف: "إذا نظرنا إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الصورة الشاملة متوازنة جدا، لأنه في المتوسط، فان الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على المنتجات الأميركية بنسبة 0,9%، في حين أن السلع الأوروبية في الولايات المتحدة تفرض عليها رسوم بنسبة 1,5%".لكنه أوضح أن "هناك رسوما باهظة أكثر يفرضها الجانبان على سلع محددة"، مشيرا خصوصا إلى السيارات الأميركية في أوروبا والشاحنات الأوروبية في الولايات المتحدة.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة، ما يعني أن الولايات المتحدة ستطبق المستوى نفسه من الرسوم على السلع الآتية من بلد يطبق المستوى المذكور على السلع الأميركية.