شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء 19-2-2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التعاملات المسائية؛ ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 19 - 2 - 2025 وفقا للبنك الأهلى المصرى، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطري.

وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.66 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.55 جنيه للشراء.

64.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.95 جنيه للشراء.

164.02 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.