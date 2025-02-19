شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025.. استقرار نسبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا، وسط متابعة حثيثة من قبل المستثمرين والتجار لتطورات الأسعار العالمية للذهب، والتي سجلت 2937 دولارًا للأونصة.

وبحسب بيانات السوق المحلية، سجلت أسعار الذهب بمختلف عياراته المستويات التالية:

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4743 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهًا.

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب محليًا متوافقًا مع ثبات الأسعار العالمية، حيث يرتبط سعر الذهب في مصر بشكل كبير بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار في السوق المحلية.

ويظل الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية، ما يجعله محط أنظار الكثير من المستثمرين الذين يسعون إلى حفظ قيمة أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

ويُنصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة التطورات اليومية للأسعار العالمية، وكذلك مراقبة تحركات سعر الدولار في السوق المحلية، حيث أن هذه العوامل تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعار الذهب في مصر.