شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط تراجع أسهم بنك قطر الوطني، وبنك البركة مصر، والمنصورة للدواجن، والقاهرة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.14%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 230.5 مليون جنيه، 56.2 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 107.2 مليون جنيه، 198.9 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1908 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.789 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%.

- المشروعات الصناعية والهندسية بسعر إغلاق 0.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 72.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 23.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 66.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 44.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 112.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%.

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.