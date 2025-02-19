شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول رداً على سؤال ”الخليج 365” إعلان نتائج مزايدة التنقيب عقب إغلاقها25 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في رده على سؤال الخليج 365 خلال المؤتمر الصحفي اليوم، فى ختام فعاليات معرض ومؤتمر ايجبس 2024، أنه سيتم إعلان نتائج مزايدة التنقيب عن الزيت الخام والغاز في عدة مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل بعد إغلاقها يوم 25فبراير الجاري.



وأضاف المهندس كريم بدوى، أن زيادة الإنتاج البترولى تعتمد علي عنصرين الأول يتضمن تعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج والثاني إدخال حقول جديدة إلي الإنتاج من خلال التعاون مع الشركاء الأجانب.



وقال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح الشركاء الأجانب من نجاحنا سواء في زيادة الاستثمار أو من خلال إضافة حقول جديدة موضحا أن هناك تعاون مستمر مع الشركات الأجنبية لتحفيز الشركات علي زيادة الإنتاج.