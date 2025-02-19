مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12317 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 12317.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 236 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 189 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، واتحاد اتصالات، وزين السعودية، ودار الأركان، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سال، والأسماك، ونايس ون، والتعمير، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و 7.93%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، والصناعة الكهربائية، ومهارة، وأمريكانا، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، وسال، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 50.75 نقطة ليقفل عند مستوى 31430.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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