جامعة جازان تعرض إستراتيجيتها ورؤيتها المستقبلية لرواد الأعمال في المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

نظَّمت غرفة جازان أمس، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إستراتيجية جامعة جازان: رؤى وتطلعات مستقبلية”، بالتعاون مع جامعة جازان ومشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال التعليم العالي وقطاع الأعمال.

وهدفت الورشة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاع الأعمال؛ لضمان مواءمة مخرجاتها مع احتياج سوق العمال، كما استعرضت إستراتيجية الجامعة وأهدافها المستقبلية، ومفهوم الجامعات الريادية ودورها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودور الجامعة في تطوير بيئة أكاديمية تدعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية لدعم التنمية المستدامة، وآليات مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الإستراتيجية لضمان توافق البرامج الأكاديمية مع متطلبات السوق.

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