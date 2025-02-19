شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب فى مصر.. هل يصل الجرام عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الذهب العالمى ارتفاع اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخى جديد بدعم من استمرار التوترات وعدم اليقين فى الأسواق العالمى فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على الأسواق، بينما تترقب الأسواق اليوم محضر اجتماع البنك الفيدرالى، وهنا تحرك الذهب فى مصر قرب قمته التاريخية والتى سجلها الربع الأول من 2024 حيث وصل عيار 21 وقتها 4250 جنيهًا مما أثار تساؤلات حول إمكانية استمرار صعود الذهب فى مصر إلى 5 آلاف جنيه لعيار 21.

توقعات سعر الذهب فى مصر

استمر الذهب فى مصر فى الارتفاع والاقتراب من أعلى مستوى سجله العام الماضى، وذلك بدعم مستمر من ارتفاع سعر الذهب العالمى إلى جانب عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع مجددًا خلال تداولات اليوم.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخى عند 2946 دولارا للأونصة مخترقًا القمة السعرية الأخيرة التى سجلها عند 2942 دولارا للأونصة، وقد نشهد المزيد من الصعود مع استهداف منطقة المستوى 2970 دولارا للأونصة كمستوى مقاومة للسعر.

عيار 21

وصل سعر الذهب فى مصر عيار 21 إلى المستوى 4170 جنيها للجرام مع بداية تداولات اليوم ليقترب من المستوى 4200 جنيه للجرام الذى يعد أعلى مستوى تم تسجيله، حيث يستمر الزخم الصاعد فى دعم ارتفاع السعر ولكن يبقى هناك ترقب لموعد انتهاء هذا الزخم والدخول فى تصحيح سلبي.

يأتى الدعم الرئيسى من ارتفاع سعر الذهب العالمى وتسجيله لمستوى تاريخى جديد خلال تداولات اليوم، هذا بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع مجددًا فى البنوك الرسمية الأمر الذى زاد من تسعير الذهب المحلي.

من المتوقع استمرار هذا الارتفاع فى سعر الذهب فى مصر طالما استمر صعود الذهب العالمى والذى من المتوقع له أن يصل إلى المستوى 3100 دولار للأونصة وفقًا لتوقعات المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها جولد مان ساكس.

هبوط مرتقب قريب للذهب

فمن المتوقع أن يشهد الذهب عمليات بيع لجنى الأرباح فى حالة انتهاء تهديد الحرب الروسية الأوكرانية ليعدل السوق من تسعيره للذهب بعد استبعاد خطورة الحرب من معادلة التسعير، وقد يحدث هذا التصحيح بمجرد التوصل لاتفاق سلام واضح مع البدء فى تنفيذه، ولكن قد نشهد المزيد من الصعود للذهب حتى حدوث هذا، وفق تحليل جولد بيليون.