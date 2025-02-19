شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة سبائك الذهب تتراجع.. أرخص سبيكة فى الأسواق بـ4750 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية، وذلك على خلفية انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الذهب المكون للسبائك الذهب فى السوق المصرى، وفيما يلى سعر السبائك من 1جرام إلى 50 جراما.



سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4750 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11880جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 23750 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 47500 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 95000 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 147725 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 237500 جنيه.

مصنعيات السبائك الذهب فى مصر

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التى تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.