شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: وجود الوزير القبرصى بمؤتمر إيجبس يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤتمر إيجبس 2025 كان فرصة لفتح الحوار مع الشركاء الأجانب.

شدد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفى فى نهاية فعاليات معرض إيجبس 2025 أنه تم عرض أهم إنجازات قطاع البترول المصرى والنجاحات التى حققها.

وأشار الوزير، إلى أن وجود الوزير القبرصى تعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين فى ظل دعم القيادة السياسية لقطاع البترول حيث كان حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمليات الافتتاح اعطى زخم قوى للمعرض.

وتابع المهندس كريم بدوى، أن وجود شركة اينى يعكس قوة المعرض وأهمية شركة اينى ودورها فى تنمية حقل ظهر كما أن حضور أباتشى أكبر شركة استثمار فى قطاع البترول المصرى يعد رسالة إيجابية لقطاع البترول ومظى قوة العلاقات بين البلدين.

ولفت الوزير، إلى العمل على استثمار الشركات الأجنبية، موضحا أن توقيع اتفاق مع شركة أباتشى هو نموذج للتعاون بين مصر والشركات الأجنبية.

وأكد الوزير، أنه تم الإعلان عن تسعير الغاز مع الشركاء بهدف دعم وتحفيز الشركات على الإنتاج، موضحا التأثير الإيجابى لهذه الأسعار على إنتاج شركة أباتشي.

ووجه الوزير الشكر لوزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز لحضور المؤتمر، مشددًا أهمية الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الشركات خلال أيام المعرض، موضحا أن نجاح القطاع يعتمد على العمل التكاملى بين الشركات وهو ما ظهر نن خلال الاتفاق بين مصر وقبرص.

وشدد الوزير على قضية إنتاج البترول والغاز لتلبية احتياجات مصر والمنطقة، مشيرا إلى التركيز على تنمية البنية الأساسية للقطاع والاستفادة من البنية الأساسية القوية التى قام بها طارق الملا وزير البترول الأسبق، وقال إنه جارى العمل على تعظيم القيمة المضافة من البنية الأساسية.

وأشار إلى العمل على زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن العمل كفريق عمل واحد مع الوزارات لخلق مزيج من الطاقة لتلبية احتياجات مصر من مصادر الطاقة المختلفة.