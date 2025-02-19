شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 19-2-2025 في مصر.. عيار 18 بـ3557.25 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بعد تراجع محدود فى سعر الذهب العالمى، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة فى سعر الذهب فى مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4742.75 جنيها.

عيار 21 يسجل 4150 جنيها.

عيار 18 يسجل 3557.25 جنيها.

عيار 14 يسجل 2766.75 جنيها.

الجنيه الذهب 33200 جنيها.



وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، ما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات، هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.